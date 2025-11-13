Artvin'de bal dolum ve paketleme tesisi hizmete açıldı

Artvin’de apiterapi ürünleri işleme, bal dolum ve paketleme tesisi hizmete girdi.

Valilik, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından oluşturulan tesisin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, kentin Türkiye'nin en zengin florasına sahip olduğunu, bal üretiminde de önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Artvin'de 2 bin 727 adet bitki çeşitliği bulunduğunu hatırlatan Vali Ergün, "İlimizde arıcılık alanında 2 bin işletme bulunmaktadır. 11 bin aktif koloniye sahip ilimizde yıllık bin 200 ton bal üretimi yapılmaktadır." dedi.

Ergün, proje ile bal, propolis, arı sütü, polen, balmumu, arı ekmeği gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin işleneceğini ifade ederek, "Ballarımızın ortak üretim ve paketleme altyapısıyla sunarak pazara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca tesisimiz günlük 5 ton bal dolum kapasitesine sahip olup, ısıtma, dinlendirme, dolum, etiketleme ve soğuk hava deposuna sahiptir. Bu tesisimizin başta ilimize, ülkemize ve arı üreticilerime hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.