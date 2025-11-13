Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de bal dolum ve paketleme tesisi hizmete açıldı

        Artvin'de apiterapi ürünleri işleme, bal dolum ve paketleme tesisi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:01
        Valilik, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından oluşturulan tesisin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, kentin Türkiye'nin en zengin florasına sahip olduğunu, bal üretiminde de önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

        Artvin'de 2 bin 727 adet bitki çeşitliği bulunduğunu hatırlatan Vali Ergün, "İlimizde arıcılık alanında 2 bin işletme bulunmaktadır. 11 bin aktif koloniye sahip ilimizde yıllık bin 200 ton bal üretimi yapılmaktadır." dedi.

        Ergün, proje ile bal, propolis, arı sütü, polen, balmumu, arı ekmeği gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin işleneceğini ifade ederek, "Ballarımızın ortak üretim ve paketleme altyapısıyla sunarak pazara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca tesisimiz günlük 5 ton bal dolum kapasitesine sahip olup, ısıtma, dinlendirme, dolum, etiketleme ve soğuk hava deposuna sahiptir. Bu tesisimizin başta ilimize, ülkemize ve arı üreticilerime hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise tesisin şehir için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Buradan vatandaşlarımıza, güvenli ve kaliteli bal yemek istiyorsanız Artvin balını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz diyorum. Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde ballar son derece modern ve hijyenik şartlarda dolumu ve paketlemesi yapılarak tüketicinin hizmetine sunulacak. Tesisin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunan Vali Ergün ile Çelik, bal dolum ve paketleme süreçlerine yönelik yetkililerden bilgi aldı.

