        Artvin'de "62. Kütüphane Haftası" kutlandı

        Artvin'de, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Giriş: 31.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Artvin'de "62. Kütüphane Haftası" kutlandı

        Artvin'de, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Halitpaşa Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

        "İyileştiren kütüphane" temasıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mustafa Güneri, kütüphanelerin sadece kitapların bulunduğu alanlar olmadığını, aynı zamanda bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli yaşam merkezleri haline geldiğini söyledi.

        Modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk karşısında kütüphanelerin huzur veren, güven duygusu oluşturan ve bireyi güçlendiren mekanlar olarak öne çıktığını belirten Güneri, "Kütüphaneler, çocuklar için hayal kurma, gençler için üretme ve keşfetme, yetişkinler için ise sürekli öğrenme alanlarıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Turan Ergün, kütüphanelerden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere hediye verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

        Benzer Haberler

        Artvin'de 9 Nisan'da bal çalıştayı düzenlenecek
        Artvin'de 9 Nisan'da bal çalıştayı düzenlenecek
        Artvin'de düzensiz göçmen operasyonu
        Artvin'de düzensiz göçmen operasyonu
        Artvin'de gece yarısı yangın: 1 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi
        Artvin'de gece yarısı yangın: 1 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi
        Artvin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Artvin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü ile onu kurtarırken fenalaşan görevli, h...
        Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü ile onu kurtarırken fenalaşan görevli, h...
        Artvin'de araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
        Artvin'de araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı