Karantinada olan sürü sahibinin köpeği sezeryanla kurtarıldı

'Ablam ve ben'

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Artvin’de karantinada bulunan küçükbaş koyun besiciliği yapan Seyfettin Özkaya’nın köpeği doğum yapmakta zorlanınca, veteriner hekimleri tarafından köpek ve yavruları sezaryanla kurtarıldı.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde küçükbaş koyun besiciliği yapan Seyfettin Özkaya’ya ait sürü köpeği doğum yapmakta zorlanınca ekiplere haber verdi. Evden çıkamayan sürü sahibi Özkaya’nın köpeği jandarma ekipleri eşliğinde ilçede bulunan veteriner hekim kliniğe götürüldü.

İlçede kliniği bulunan veteriner hekim Arif Erdem, doğum yapmak üzere olan köpeği sezaryana alarak doğum yapmasını sağladı. 6 yavrusu bulunan köpeğin tedavisinin ardından, durumun iyi olduğunu sürü sahibi Seyfettin Özkaya’ya telefonla bildirildi.

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