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Artvin’in Hopa ilçesinde iskele kapatıldı ve maske takma zorunlu hale getirildi

İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Korona virüsle mücadele için ilçede maske takma zorunluluğu getirilerek Hopa iskelesi vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Artvin’in Hopa ilçesinde iskele kapatıldı ve maske takma zorunlu hale getirildi

Artvin'in Hopa ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Korona virüsle mücadele için ilçede maske takma zorunluluğu getirilerek Hopa iskelesi vatandaşların kullanımına kapatıldı.
Hopa Kaymakamlığı ilçede yaşanan Korona virüs pozitif vaka sayılarındaki artış nedeniyle ek tedbirler aldığını duyurdu. İlçe Pandemi Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda düğün, nişan ve diğer toplu faaliyetler ortalama iki (2) saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına ve araç konvoylarının yasaklanmasına, düğün ve nişanlarda davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin düğün salonu işletmecisi tarafından düğün salonu girişinde kayıt altına alınmasına ve kayıtların en az 14 gün süre ile işletme yetkililerince saklanması, istenildiğinde bu bilgilerin kolluk birimlerine ibraz edilmesine, Hopa iskelesinin vatandaşın kullanımına belediyece kapatılmasına, denetim ve kontrolünün kolluk ve belediye zabıta ekiplerince sürekli yapılmasına, ilçede yaşanan hasta sayılarındaki artış nedeniyle 7 mahalle (tüm mahalleler) ve vatandaşların toplu bulunduğu alanlarda maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirilmiştir" denildi.
Alınan bu kararların uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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