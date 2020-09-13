Maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

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Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi, yaralı 15 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, MurgulDamar yolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 08 YC 292 plakalı maden işçilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar olay yerinde hayatını kaybederken, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi gören Kanan Lakerta ise bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada otobüs içinde bulunan yaralı 15 kişinin tedavileri, Murgul, Borçka ve Artvin Devlet hastanelerinde devam ediyor.

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