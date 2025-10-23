ARTVİN NEREDE?

Artvin, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz’in doğu kıyısında, Gürcistan sınırında yer alır. Doğasıyla, dağlarıyla ve vadileriyle adeta bir tabloyu andıran bu şehir, Karadeniz’in en yüksek ve en yeşil noktalarından biridir. Çoruh Nehri’nin vadisi boyunca yükselen dağ siluetleri, köylerin arasında uzanan sisli yollar ve sonsuz yeşil tonları Artvin’in karakterini oluşturur. Deniz seviyesinden 3000 metreye kadar çıkan dağlarıyla, doğa burada hem serttir hem büyüleyici. Artvin’in yüzölçümünün büyük kısmı ormanlarla kaplıdır. Ladin, çam ve kayın ağaçlarıyla dolu bu dağlık coğrafya, Türkiye’nin oksijen deposu olarak anılır. Aynı zamanda ülkenin en temiz içme sularının çıktığı kaynaklara ev sahipliği yapar.

ARTVİN HANGİ ŞEHİRDE?

Artvin, kendi adını taşıyan Artvin ilinin merkezidir. Yaklaşık 170 bin nüfuslu şehir, sekiz ilçeden oluşur: Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Ardanuç ve merkez. Bu ilçelerin her biri doğası ve kültürüyle birbirinden farklı renkler taşır. Kent merkezi, Çoruh Nehri’nin kıyısında, dağ yamaçlarına yaslanmış şekilde kurulmuştur. Bu nedenle Artvin’de yollar kıvrılarak ilerler, evler birbirine dokunur gibi sıralanır. Şehrin siluetini süsleyen Artvin Kalesi, 10. yüzyıldan kalma taş yapısıyla hem Gürcü hem Osmanlı dönemine ait izler taşır. Artvin, doğası kadar kültürüyle de canlıdır. Halk oyunları, tulum ezgileri, el sanatları ve misafirperverliğiyle Karadeniz’in ruhunu taşır. Ayrıca şehir, Türkiye’deki en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahiptir; kültürel canlılığı bu yönüyle de dikkat çeker.

ARTVİN HANGİ ÜLKEDE? Artvin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin uç noktasında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Gürcistan, batısında Rize, güneyinde Erzurum ve Ardahan bulunur. Sınır kenti olması, Artvin'e hem ekonomik hem kültürel bir çeşitlilik kazandırmıştır. Gürcü, Laz ve Hemşin kültürleri iç içe geçmiş; bu da şehrin mutfağından müziğine kadar her alanda kendini göstermiştir. Bölge, Türkiye'nin en zengin biyolojik çeşitliliklerinden birine sahiptir. Kaçkar Dağları, Karagöl-Sahara Milli Parkı ve Macahel Vadisi gibi doğal alanlar, dünyanın farklı yerlerinden gelen doğa tutkunlarını cezbeder. Bu alanlar UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak koruma altına alınmıştır. ARTVİN'E NASIL GİDİLİR? Artvin'e ulaşmak hem bir yolculuk hem de bir keşif gibidir. Şehre en yakın havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'dır; buradan şehir merkezine yaklaşık iki saatlik bir kara yolculuğuyla ulaşılır. Erzurum veya Kars yönünden gelenler için dağ geçitlerinden geçen yollar, her mevsim farklı bir manzara sunar. Karadeniz sahil yolu üzerinden Hopa, Arhavi ve Borçka yönünden yapılan yolculuk ise denizle dağların kesiştiği benzersiz bir rotadır.