Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medya hesabından kendisini taciz ederek hakaret eden şahsın cezalandırılmasını istedi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yanardağ'a mesaj atan sosyal medya kullanıcısının kimliği tespit edilemedi.

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, 3 Ocak günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Yanardağ, sosyal medya hesabı üzerinden kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından cinsel taciz içerikli mesajlara ve görüntülere maruz kaldığını ileri sürdü. Kadına karşı şiddetin önlenmesi bürosu savcısına başvuran Yanardağ, kendisini mağdur eden şahsın cezalandırılmasını istedi. Yanardağ, ekran görüntülerini savcıya delil olarak sundu. Yanardağ'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TESPİT EDİLEMEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya hesabının yurt dışı kaynaklı olduğundan IP adreslerinin tespit edilemedi. Savcılık, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilemediği gerekçesiyle ihbar, takipsizlikle sonuçlandırdı.

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