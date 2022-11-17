Arzum Onan: Yeniden kamera önüne geçebilirim

"YENİDEN KAMERA ÖNÜNE GEÇEBİLİRİM"

Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden Can adında bir oğlu olan Arzum Onan, "Güzelim, alımlıyım. Öyleyse model olmalıyım' diye başlamadı kariyerim. Tabii ki bazı çabalarım oldu" açıklamasını yaptı.

Vogue dergisine konuşan Onan, "Sosyal sorumluluk projeleri içeren bazı defilelerde podyuma çıkabilirim. Hikayesine göre de kamera önüne yeniden geçebilirim" dedi.