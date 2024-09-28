Asalarımız Profesör McGonnagal için havada... İşte Maggie Smith'in rol aldığı birbirinden başarılı dizi ve filmler!
Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Maggie Smith, kariyeri boyunca birbirinden farklı rollerde adeta devleşti. Her performansında izleyicileri büyüleyen usta oyuncu, hem dram hem de komedi türünde ikonik karakterler yaratmayı başardı. Sizler için Maggie Smith'in en çok beğenilen ve izlenmesi gereken 10 filmini derledik!
Büyüleyici performanslarıyla sinema dünyasında adından söz ettiren Maggie Smith, özellikle Harry Potter serisinde canlandırdığı Profesör McGonagall rolüyle milyonların kalbinde taht kurdu. Ancak kariyerinde sadece bu rolle sınırlı kalmayan Smith, çok sayıda unutulmaz filmde de izleyicileri derinlemesine etkiledi. İşte Maggie Smith'in rol aldığı ve mutlaka izlemeniz gereken 10 başarılı film!
Fotoğraf: AP
HARRY POTTER SERİSİ (2001-2011)
Genç büyücü Harry Potter’ın Hogwarts’taki eğitimini, karanlık büyücü Voldemort'a karşı mücadelesini anlatan epik bir seri. Maggie Smith, Profesör McGonagall rolünde büyücü dünyasının önemli figürlerinden birini canlandırıyor.
DOWNTON ABBEY (2010-2015)
İngiltere’nin soylu Crawley ailesinin ve onların hizmetçilerinin hayatını ele alan bu dizi, I. Dünya Savaşı sonrası sosyal değişimlere odaklanır. Maggie Smith, keskin zekâsı ve eleştirel tavırlarıyla dikkat çeken Violet Crawley karakterini canlandırır.
Fotoğraf: AP
THE LADY IN VAN (2015)
Londra’da bir yazarın garajına park eden ve yıllarca orada yaşayan eksantrik bir yaşlı kadının gerçek hikâyesi. Maggie Smith, başrolde Miss Shepherd karakterini canlandırıyor.
Fotoğraf: AP
THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL (2011)
Bir grup İngiliz emekli, Hindistan'daki bir otele taşınarak huzurlu bir yaşam arayışına girer. Ancak karşılaştıkları sürprizlerle hayatlarının farklı bir döneme girdiğini fark ederler.
THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE (1969)
Edinburgh’da bir okulda öğretmen olan Miss Jean Brodie, özgün ve cesur eğitim anlayışıyla öğrencilerinin hayatlarını değiştirmeye çalışırken kendini bir dizi tartışmanın içinde bulur. Smith bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanmıştır.
GOSFORD PARK (2001)
1930’ların İngiltere’sinde bir malikânede gerçekleşen cinayeti ve bu olayın çevresinde dönen sırları konu alan bir dönem filmi. Maggie Smith, yaşlı bir leydi rolünde hizmetçilerle asillerin karmaşık ilişkilerini canlandırıyor.
A ROOM WITH A VIEW (1985)
Genç bir İngiliz kadın, Floransa’da tatil yaparken tanıştığı biriyle aşk yaşamaya başlar, ancak ülkesine döndüğünde toplumsal beklentilerle karşı karşıya kalır. Smith, genç kadının muhafazakar kuzeni Charlotte Bartlett'ı canlandırıyor.
SISTER ACT (1992)
Tanık koruma programına giren bir gece kulübü şarkıcısının, bir manastıra sığınarak rahibe kılığına girmesiyle yaşanan komik olayları anlatır. Maggie Smith, katı başrahibe rolündedir
THE SECRET GARDEN (1993)
Yetim bir kız, dayısının büyük ve gizemli malikanesinde keşfettiği gizli bahçeyi canlandırarak hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını değiştirir. Maggie Smith, malikanenin sert baş kahyası Mrs. Medlock rolünde.
THE DIVINE SECRETS OF THE YA-YA SISTERHOOD (2002)
Annesiyle sorunlu ilişkisi olan bir kadının, annesinin arkadaş grubuyla geçmişine dair sırları öğrenmesi üzerine gelişen olaylar anlatılıyor. Maggie Smith, güçlü ve neşeli bir karakter olan Caro'yu canlandırıyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb