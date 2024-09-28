Asalarımız Profesör McGonnagal için havada... İşte Maggie Smith'in rol aldığı birbirinden başarılı dizi ve filmler!

THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE (1969)

Edinburgh’da bir okulda öğretmen olan Miss Jean Brodie, özgün ve cesur eğitim anlayışıyla öğrencilerinin hayatlarını değiştirmeye çalışırken kendini bir dizi tartışmanın içinde bulur. Smith bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanmıştır.