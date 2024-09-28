Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
Adana'da, yolun karşısına geçmek isteyen 56 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü, 73 yaşındaki Mehmet Taşkın tutuklandı. Taşkın'ın sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim" dediği ortaya çıktı
Adana'da kaza, dün saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın (56), yolun karşısına geçmek istedi.
YOLA SAVRULDU, KAZA KAMERADA
DHA'da yer alan habere göre refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın’ın (73) kullandığı, hızla ilerlediği öne sürülen otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yalçın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
"YOLDA KİMSEYİ GÖRMEDİM, SONRA FARKINA VARDIM"
Sürücü Mehmet Taşkın ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Taşkın, sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra farkına vardım" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.