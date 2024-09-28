Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde atışma

Ukrayna lideri Zelenskiy, New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ardından Cumhuriyetçi başkan adayı Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesindeki ortak basın açıklamasına ise ikilinin kinayeli ve suçlayıcı cümleleri damga vurdu.

"Ukrayna ile çok iyi ilişkilerim var. Başkan Putin ile de çok iyi ilişkilerim var. Bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğime, sonuca hızlıca ulaşacağıma eminim" diyen Trump'a Zelenskiy'in cevabı, "Umarım benimle daha iyi ilişkileriniz olur" oldu.

Zelenskiy'in cevabına gülen Trump ise, "Ama olanlarda senin de payın var" cevabını verdi.

Görüşmenin ardından açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Trump ile "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini ve her ikisinin de savaşın durdurulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

REKLAM

"Trump ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim. Kendisine zafer planımızı sundum ve Ukrayna'daki durumu ve savaşın halkımız için sonuçlarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Birçok ayrıntı ele alındı" diyen Zelenskiy, sosyal medya platformu Twitter'da İngilizce olarak şunları yazdı: