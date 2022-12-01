Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artışla ilgili olarak görüşmelerde takvimin belirlenmesi için ilk toplantı 1 Aralık Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için önümüzdeki Perşembe günü yani bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.



İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Toplantı başladığında veya bitiminde yapılacak açıklama ise canlı olarak Habertürk TV'den izlenebilecek. İşte Habertürk TV canlı ayın sayfası...



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