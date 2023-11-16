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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 Ocak asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayında işçi ve işverenin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na hükümet hakemlik yapacak. 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden şekillenecek olan asgari ücret zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 34'lük zammın ardından Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zammı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra özel sektör çalışanlarını da etkileyecek olan zamma ilişkin olarak "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...