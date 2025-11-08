Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA OCAK 2026 | Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak?

        Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?

        Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin açıklanmasının ardından, asgari ücrette zam tartışmaları yeniden başladı. Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22 bin 104,67 TL'ye yükseltildi. Peki, "Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?" İşte 2026 asgari ücrette zam tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Asgari ücret, aralık ayında gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla belirleniyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...

        2

        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;

        Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.

        3

        ASGARİ ÜCRETTE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim tarihinde toplandı.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişisiden oluşturulması kararlaştırıldı.

        2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek olan görüşmelerin ilk adımı bugün atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti.

        Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine tartıştı. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Hak-İş ve DİSK temsilcileri katıldı.

        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.

        4

        Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti.

        Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.

        5

        ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.

        6

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
        7

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor