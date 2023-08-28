Ashley Graham: 12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım

Ashley Graham, daha sonra "O zamanlar 12 yaşındaydım. Bugünlerde genç kızların sosyal medya hakkında nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Ve içine düştükleri bunalımı, yaşadıkları kâbusu çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı. Graham, özellikle gençlik yıllarında bedeninden her zaman memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ İYİ BİLİYORDUM"

"Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün, göbek yağlarımın kot pantolonumun üzerinden taştığının, kollarımın kız arkadaşlarımdan daha büyük olduğunun çok farkındaydım" diyen Ashley Graham bunları sorun etmeden, kendine güvenerek yaşamak ve çalışmak için yıllarca sektörde büyük bir çaba sergilemişti.

13 yıllık evliliğinden 3 de çocuk sahibi olan Ashley Graham, ayrıca anne olduktan sonra bedenini daha çok sevdiğini ve kendini olduğu gibi kabullenmek konusunda daha rahat hissettiğini söyledi.