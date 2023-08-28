Ashley Graham: 12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım
Ashley Graham, moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılık hakkında açıklamalarda bulundu: 12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım
İlk modellik anlaşmasını 12 yaşındayken imzalayan Ashley Graham, daha çocuk yaştayken karşılaştığı şeyleri Vogue Almanya'nın eylül sayısı için konuştu.
Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, daha küçücük bir genç kızken model olarak çalışmaya başladığında vücudundan nasıl utandırıldığını anlattı.
Moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahseden Ashley Graham, "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme 'Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir' demişti" diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etti.
Ashley Graham, daha sonra "O zamanlar 12 yaşındaydım. Bugünlerde genç kızların sosyal medya hakkında nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Ve içine düştükleri bunalımı, yaşadıkları kâbusu çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı. Graham, özellikle gençlik yıllarında bedeninden her zaman memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ İYİ BİLİYORDUM"
"Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün, göbek yağlarımın kot pantolonumun üzerinden taştığının, kollarımın kız arkadaşlarımdan daha büyük olduğunun çok farkındaydım" diyen Ashley Graham bunları sorun etmeden, kendine güvenerek yaşamak ve çalışmak için yıllarca sektörde büyük bir çaba sergilemişti.
13 yıllık evliliğinden 3 de çocuk sahibi olan Ashley Graham, ayrıca anne olduktan sonra bedenini daha çok sevdiğini ve kendini olduğu gibi kabullenmek konusunda daha rahat hissettiğini söyledi.
Ashley Graham, "Kendime yalan söylemek ve şöyle demek istemiyorum… 'Göbek, üç çocuktan sonra çok harika görünüyorsun!' Ama vücudumu kabul edebilir, sevebilir ve üç sağlıklı çocuk doğurduğum için ona teşekkür edebilirim" ifadelerini kullandı.
KADINLAR İÇİN ÖNCÜ OLDUĞUNUN FARKINDA: YOLU BEN AÇTIM
Ashley Graham, röportajını 'Beden Olumlama' konusunda geleceğe dair taşıdığı umudu anlatarak sonlandırdı. "Bir beden büyük giyen birinin vücudu hakkında hiç konuşmamanın normal hale geldiği gün. İşte o zaman değişime yönelik bir sonraki adımın nihayet atıldığını bileceğiz" diyen ünlü model, bu konuda öncülerden biri olmanın gururunu taşıdığını da inkâr etmedi ve "Kadınlar için yolu ben açtım ve hâlâ da açmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
2010 YILINDA EVLENDİ
Ashley Graham, yönetmen Justin Ervin ile 2010'da nikâh masasına oturmuştu. Çiftin, üç çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: Reuters, Instagram, AP, Avalon