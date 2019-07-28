G\u0131rtlak kanserine yakalanan o\u011flu Engin Nur\u015fani\u2019nin tedavisi i\u00e7in gerekli paray\u0131 bulamayan A\u015f\u0131k Ali Nur\u015fani, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Sosyal medya \u00fczerinden takip\u00e7ilerine seslenen Nur\u015fani, sevenlerinden destek bekledi\u011fini \u015fu s\u00f6zlerle dile getirdi: O\u011eLUMUN KURTULU\u015eU \u0130\u00c7\u0130N YARDIMA \u0130HT\u0130YACIM VAR De\u011ferli canlar. G\u00f6vdemin tek t\u00fcy\u00fc, bir tek o\u011flum maalesef g\u0131rtlak kanserine yakaland\u0131. Sizin, herkesin, t\u00fcm sevenlerinin deste\u011fine ihtiyac\u0131m var. Neyim varsa verdim. B\u00f6yle olmas\u0131n\u0131 istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. G\u00fcn geldi sizlerin kap\u0131s\u0131na geldim. Elinizden ne geliyorsa\u2026 O\u011flumun kurtulu\u015fu i\u00e7in yard\u0131ma ihtiyac\u0131m var. Baba olarak buna ihtiyac\u0131m var. Ba\u015fka bir dile\u011fim yok. Sizleri \u00e7ok seviyorum. HALUK LEVENT: ENG\u0130N NUR\u015eAN\u0130 N\u0130N YANINDA OLACA\u011eIZ A\u015f\u0131k Ali Nur\u015fani nin bu \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na AHBAP Derne\u011fi nin kurucusu \u015fark\u0131c\u0131 Haluk Levent kay\u0131ts\u0131z kalmad\u0131. Levent, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile A\u015f\u0131k Ali Nur\u015fani nin o\u011fluna destek olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, Ozan Ali Nur\u015fani\u2019nin g\u0131rtlak kanseri olan o\u011flu Engin Nur\u015fani\u2019nin yan\u0131nda olaca\u011f\u0131z ifadeleri kulland\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri