Ayrıca bu mozaiğin en önemli unsurlardan bir de orada betimlenen hayvanların ve bitkilerin çok canlı bir şekilde ifade edilmesidir. Mesela leoparın darbeyi alışı, yıkılışı, kan akışı ve yine bir kekliğin kanatlanışı, uçuşu, atın yüzündeki gülümseme çok canlı bir şekilde ifade edilmiştir. Özellikle bu Amazonlar villasında ve Aşil'in hayat hikayesinin anlatıldığı mozaiklerdeki tesseralar da çok küçüktür. Yaklaşık 10 santimetreye 500 mozaik sığdırılmıştır. Bu anlamda da çok özel bir yere sahiptir."