Edinilen bilgiye göre Manisa İli Akhisar İlçesinin Aşağıdolmadeğirmen Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki H.A.’nin sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bugün saat 14.00 sıralarından Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi değirmen başı mevkiinde dere kenarında H.A.’nın cesedinin bulunduğu ihbar edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede ölenin Yukarıdolmadeğirmen Mahallesinde ikamet eden özürlü olduğu ifade edilen 31 yaşındaki Z.A.’nın olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Z.A.’nın ise 11 Ocak 2019’dan buyana kayıp olduğu bilgisi verildi.

Ancak ailesi tarafından herhangi bir kuruma kayıp bilgisinin verilmediği bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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