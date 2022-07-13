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Asırlardır yılda bir kez pişiyor, hemen bitiyor

Bursa'da 600 yıldır yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Asırlardır yılda bir kez pişiyor, hemen bitiyor
6 asırdır yılda bir kez pişiyor, hemen bitiyor
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İHA

Bursa'da, Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 600 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı.

İHA'nın haberine göre Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi.

Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti.

İçinde pirinç ve köfte olan çorbanın, 600 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösterildiği belirtildi.

Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği tekrar başlattık. Bu 6 asırlık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var, katılım her geçen yıl daha artarak devam ediyor" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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