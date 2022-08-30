Ölümden döndü! Paslı bıçakla eli kesilince... 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul´da inşaat işçiliği yapan 6 çocuk babası 44 yaşındaki Derviş Aslan, paslı bıçakla elini kesti. 5-6 ay önce tetanos aşısı yaptırdığını söylediği için acilde uygulanan kesik tedavisinin ardından taburcu edildi. Boğazında şişme, yüksek ateş üzerine bademcik enfeksiyonu geçirdiğini sansa da 4 gün sonra şiddetli kasılma nöbetleriyle tekrar acil servise kaldırıldı. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi´nde yoğun bakıma alınan talihsiz adamın tetanos olduğu ve aşısının da olmadığı anlaşıldı. Aslan´ın beyni tetanos mikrobuyla enfekte oldu, 28 günü uyutularak toplam 45 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Bu süreçte hastalığın etkisiyle böbrekleri iflasın eşiğine geldi, diyalize alındı. Tedavisini gerçekleştiren Anestezi ve Reanimasyon Klinik Şefi Prof. Dr. Namigar Turgut, hastanın kendilerine geldiğinde kemiklerinde kırık oluşturacak şiddette kasılmaları olduğunu, ilk 24 saat içinde kaybedeceklerini düşündüklerini ama haftalar süren başarılı tedavilerle Aslan´ın hiçbir engeli dahi kalmadan hayatını sürdürebileceğini söyledi. Prof. Dr. Turgut, "Hastamız çok şanslıydı, erken müdahale ve doğru tedavi ile hayata döndürüldü. Aşınız yoksa tetanos enfeksiyonunun maalesef öldürücülüğü çok yüksek. Özellikle inşaat işçileri, tarımla uğraşanlar ve gebeler, 10 yılda bir tekrarlanması gereken tetanos aşılarının hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalı" dedi.

'ŞİDDETLİ KASILMALAR KEMİKLERDE KIRIĞA DAHİ YOL AÇABİLİR' Prof. Dr. Turgut, Aslan´ın yaklaşık 50 gün önce enfekte bıçakla yaralanma sonucu acile başvurduğunu anlatarak şu bilgileri verdi: "Elini kesip enfekte materyalle yapıştırıp acil servise gelmiş. Tetanos için aşı durumu sorulmuş ve aşısının olduğunu beyan etmiş. Bunun üzerine gerekli tedavisi verilerek taburcu edilmiş. Yaklaşık 4 gün sonra özellikle yüz ve çene kaslarında çok ciddi kasılmalar, şuur bozukluğu ve nefes almakta güçlük şikayetiyle acile tekrar başvurmuşlar. Had safhada kasılmaları vardı ki bu kasılmalar bazen kemiklerde kırıklara bile neden olabiliyor. Biz hasta bu haldeyken acil serviste gördük. Hemen solumu için trakeostomisini açtık (boğazına kanül yerleştirilmesi) ve yoğun bakıma kaldırdık. Yaklaşık 45 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Beyindeki sinirler de tetanos mikrobuyla tutulduğu için ensefalit tablosu oluşmuştu. Bu yoğun tedavi sırasında uç organlar dediğimiz başta böbrekler olmak üzere hasar görmeye başladı. Diyaliz tedavisi de aldı. Artık beyinde tetanos mikrobunun yarattığı hasarın yavaş yavaş ortadan kalktığını gördükten sonra öncelikle solunum cihazından ayırdık. Şuuru açıldı ve yoğun bir fizik tedavi programına başladık. Bu süreçten sonra da artık yürüyebilir, konuşabilir ve kendisi yiyip içebilir vaziyete geldi. Kısa süre sonra normal hayatına herkes gibi devam edebilecek. Gecikseydi kesin ölümle sonuçlanırdı. Ben meslek hayatımda 33 yılımı doldurdum, 2 tane gebe tetanos vakası gördüm ve bir de bu hasta işte"