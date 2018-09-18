9 | 12

Rusya’da öğretmenlik yapan ve Türkiye’ye ilk defa tatile gelen Valentina Viktorina, Sedir Adası’ndaki koruma altındaki kum ile ilgili, “Tarihi bir kum olduğunu söylediler. Tarihe ve doğaya saygılı olmamız istendi. Ben bu kuma uzanmak isterdim ama alınan karara saygı duymamız ve kurallara uymamız lazım” dedi.