Kraliçe Kleopatra ve Roma Komutanı Antonius’un aşk yaşadıkları ileri sürülen Gökova Körfezi'ndeki kumu ile ünlü Sedir Adası’nın sahilindeki altın sarısı kumlar, özel güvenlik tarafından gün boyunca kum yaz-kış gözetim altında tutuluyor
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi‘nin eşsiz güzellikteki köşelerinden Sedir (Kleopatra) Adası, kumu ve turkuaz rengindeki denizi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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İHA'nın haberine göre, büyüklüğü ve özellikleri itibari ile sadece Mısır İskenderiye ile Sedir Adası plajında bulunması nedeniyle az rastlanan altın sarısı kumları, adanın ziyarete açık kaldığı süre içinde özel güvenlik tarafından gözetim altında tutuluyor.
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Arkeolojik, Özel Çevre Koruma alanı ve doğal SİT kapsamındaki Sedir Adası’na girişten itibaren ahşap yürüyüş yolu ile gidilirken, koruma altındaki kumun bulunduğu plaja da ahşap merdivenlerden iniliyor.
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Ahşap yürüyüş yolu boyunca Sedir Adası ile ilgili tarihsel bilgilerin yanında ‘Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınamaz, kum alındığının tespiti halinde 2863 no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacaktır’ uyarı yazısı dikkat çekiyor.
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Altın sarısı kumların dışarıya taşınmasının önlenmesi amacıyla 2007 yılında, kumsalın yaklaşık 60 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğindeki bölümü iplerle çevrilerek koruma altına alındı.
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Koruma altındaki kumların olduğu alana girilmesi durumunda plajın hemen yanındaki kulübede bulunan özel güvenlik ekipleri tarafından uyarılıyor. Sabah saatlerinde başlayan kum nöbeti akşam saat 19.00’a kadar devam ediyor.
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Sedir Adası'ndaki kumun nereden geldiği ile ilgili bilinen gerçeği yapılan bilimsel araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştı. Dünyada nadir görülen kumun Romalı komutan Antonius tarafından Mısır’dan Kraliçe Kleopatra için 60 gemi ile İskenderiye plajından taşınmadığı ortaya çıkmıştı.
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Sedir Adası sahilindeki kumun Mısır’daki kumlardan bin 500 yıl öncesinde de var olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya çıkmıştı. Sedir Adası'ndaki özel güvenlik ekipleri, küçük pet şişeler içinde taşımalara karşı da önlemini alarak anında müdahale ediyor.
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Rusya’da öğretmenlik yapan ve Türkiye’ye ilk defa tatile gelen Valentina Viktorina, Sedir Adası’ndaki koruma altındaki kum ile ilgili, “Tarihi bir kum olduğunu söylediler. Tarihe ve doğaya saygılı olmamız istendi. Ben bu kuma uzanmak isterdim ama alınan karara saygı duymamız ve kurallara uymamız lazım” dedi.
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