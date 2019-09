Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mustafa ve İsmail’in kaçırmaya çalıştığı Ada’nın, “Kurtar beni Yusuf!” diyerek gözyaşları içinde haykırdığı korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Nagehan, Yusuf ve Rüzgar’la birlikte Ada’nın peşine düşüyor. Mustafa’ya yetişen Yusuf’un onunla kavgaya tutuştuğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yusuf’un Rüzgar’ı merak ettiği, Nalan’ın da Ada’ya gözdağı verdiği anlar dikkat çekerken, ikilinin yakınlaştığı romantik dakikalar izleyenleri gülümsetiyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK AĞLATIR’IN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İstanbul sokaklarında bir başına kalan Ada çaresizce Nagehan’ı arayarak yardım istedi. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanan ve onu bulmak için elinden geleni yapan Ada, bir yandan da iş bulmaya çalıştı. Bu sırada Yusuf da Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yaptı fakat ikilinin kavuşması kolay olmadı. Mustafa’nın komadan çıkmasıyla serbest bırakılan Yusuf, Ada’dan bir iz bulmaya çalıştı. İsmail, Ada’yı yakalamak için Nagehan’ın evine geldi. Dayısının geldiğini öğrenen Ada hızla evden uzaklaşırken, kendini Yusuf’un oturduğu yerin yakınlarında buldu. Sonunda birbirlerine kavuşan ikilinin sevinçleri görülmeye değerken, mutlulukları uzun sürmedi. Mustafa ve İsmail, işe giderken yakaladıkları Ada’yı zorla götürmeye çalıştı.

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.