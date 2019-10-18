Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Nihal’in, “Ada bizim servetimizin gerçek sahibi!” sözleriyle gerçeği itiraf ettiği heyecan dolu tanıtımda Yıldırım’a çarpan araba gerilimi yükseltiyor. İsmail, şüphelerinin peşinden giderken Yıldırım’a neler olacağı merakla bekleniyor. Ada’lara giden genç aşıkların mutlulukları izleyenleri gülümsetiyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada ve Rüzgâr’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgâr’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgâr’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der.

Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalân’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalân öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

AŞK AĞLATIR 6. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!