Show TV’nin Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizisi Aşk Ağlatır, etkileyici tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) “Doğruyu söyle. Gerçekten hiç tanımadığın birine mektup vermek için buraya kadar mı geldin?” sözleriyle kendisine yardım eden Yusuf’u (Deniz Can Aktaş) anlamaya çalışması dikkat çekiyor. Ada’nın, Yusuf’un cevabıyla gözyaşlarına hakim olamadığı tanıtımda ikili arasındaki duygusal bağ izleyenleri derinden etkiliyor. Vicdan ve aşkları arasında kalan ikilinin vedalaştığı anlar diziye duyulan merakı arttırırken; etkileyici hikayesiyle göz dolduran Aşk Ağlatır ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

AŞK AĞLATIR’IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.