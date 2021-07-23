Mottosu: “Bitti dediğimizde biter mi sahiden aşk? Yoksa ikinci bir şansı hak eder mi?” olan Aşk Mantık İntikam dizisi kısa sürede geniş takipçi kitlesine ulaştı. Peki, Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

AŞK MANTIK İNTİKAM NEDEN YOK?

Bayram haftası olması nedeniyle birçok dizi tekrar ve kolaj bölümüyle ekrana geldi. Bunu tercih eden dizilerden biri de Aşk Mantık İntikam oldu. Bayram haftası olması nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk Mantık İntikam dizisi 6. yeni bölümüyle 30 Temmuz 2021 Cuma günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam 'Tekrar'

22:45 Artık Oluversin Gari