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Aşk Mantık İntikam bu hafta yok mu? Aşk Mantık İntikam neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi başarılı isimleri buluşturan dizi her cuma FOX TV ekranlarında yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ancak Aşk Mantık İntikam dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin izleyicileri 'Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı...

Aşk Mantık İntikam bu hafta yok mu? Aşk Mantık İntikam neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Mottosu: “Bitti dediğimizde biter mi sahiden aşk? Yoksa ikinci bir şansı hak eder mi?” olan Aşk Mantık İntikam dizisi kısa sürede geniş takipçi kitlesine ulaştı. Peki, Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

AŞK MANTIK İNTİKAM NEDEN YOK?

Bayram haftası olması nedeniyle birçok dizi tekrar ve kolaj bölümüyle ekrana geldi. Bunu tercih eden dizilerden biri de Aşk Mantık İntikam oldu. Bayram haftası olması nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk Mantık İntikam dizisi 6. yeni bölümüyle 30 Temmuz 2021 Cuma günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam 'Tekrar'
22:45 Artık Oluversin Gari

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