Emrah, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Cüneyt Mete gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Aşk ve Mavi dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin sevenleri heyecanla yeni sezonu bekliyor. Peki Aşk ve Mavi ne zaman başlayacak? İşte Aşk ve Mavi'nin yayınlanan yeni sezon fragmanı...

AŞK VE MAVİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy, gibi isimlerin paylaştığı, Ali ve Mavi'nin dillere destan aşk hikayesini konu alan Aşk ve Mavi, yeni bölümleriyle Eylül ayında atv ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

AŞK VE MAVİ YENİ SEZON FRAGMANI

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

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