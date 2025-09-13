Aşkın Nur Yengi, Türkiye turnesine başladı

Aşkın Nur Yengi'ye, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti. Yengi, konserde sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Yengi'ye, konser boyunca 6 dansçı, 'Ünzile' performansında ise 6 kız çocuğu eşlik etti.

Sahnede Sezen Aksu, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Uzay Heparı gibi hayatına yön veren isimleri anan sanatçı, "Bile Bile" şarkısını seslendirirken Harun Kolçak'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı.