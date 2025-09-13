Habertürk
        Aşkın Nur Yengi, Türkiye turnesine başladı

        Aşkın Nur Yengi, Türkiye turnesine başladı

        Türk pop müziğinin usta yorumcularından Aşkın Nur Yengi, 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesinin İstanbul'daki ilk konserini, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi

        Giriş: 13.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:26
        Türkiye turnesine başladı
        Aşkın Nur Yengi'ye, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti. Yengi, konserde sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Yengi'ye, konser boyunca 6 dansçı, 'Ünzile' performansında ise 6 kız çocuğu eşlik etti.

        Sahnede Sezen Aksu, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Uzay Heparı gibi hayatına yön veren isimleri anan sanatçı, "Bile Bile" şarkısını seslendirirken Harun Kolçak'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı.

