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Aslan Park'ta doğan iki aslanın isimleri, oylamayla belirlenecek

Aslan Park Tuzla'da dünyaya gelen iki yavru aslana isimleri, sosyal medyadan yapılacak oylama sonucunda konulacak

Aslan Park'ta doğan iki aslanın isimleri, oylamayla belirlenecek
AA

Aslan Park Tuzla'dan yapılan açıklamaya göre, erkek aslan Poseidon ile dişi aslan"Shila'nın iki yavrusu oldu. İkisi de dişi olan 70 günlük aslanların annesi, doğumdan kısa süre sonra yavrularını emzirmeyi reddetti.

DHA'nın haberine göre veteriner hekimlerce bakımları üstlenilen yavru aslanlar, biberonlarla beslendi. Veteriner hekimler, bebekleri besleyebilmek için nöbet sistemine göre çalışmak zorunda kaldı.

Yavru aslanlar bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşmaya başlayacak.

Yavruların isimleri de sosyal medyadan yapılacak oylamayla belirlenecek. Buna göre, Aslan Park Tuzla'nın Instagram hesabından en çok önerilen 5 isim belirlenerek oylamaya sunulacak. Bir hafta sürecek oylamada, önerdiği isim seçilen katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.

Aslan Park Tuzla'da dünyaya gelen 2 yavru ile parkın aslan nüfusu 12'ye çıktı.

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