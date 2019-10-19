İngiltere'nin, Pentagon'a ait yüzbinlerce gizli belgeyi kamuoyuna ifşa ettiği gerekçesiyle ABD'ye sınırdışı etmek istediği Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın yargı sürecinin altı yıl sürebileceği öngörülüyor.

İsveç'te hakkında açılan cinsel taciz davası nedeniyle sınırdışı edilmemek için 2012'de başkent Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange geçtiğimiz Nisan ayında Ekvador yönetiminin sığınma hakkını iptal etmesinin ardından İngiliz polisi tarafından tutuklanmıştı.

Halen ünlü Belmarsh Hapishanesi'nin revir kanadında tutulan 48 yaşındaki Assange'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi gördüğü belirtiliyor.

Times gazetesine konuşan Assange'a yakın kaynaklar, Assange'ın ABD'ye sınırdışı edilmesine ilişkin dava sürecinin 6 yıla kadar uzayabileceğini söyledi. Dava sürecinin vergi mükelleflerine maliyeti ise 600 bin Sterlin'i bulabilir.

Gazete, Assange'ın 'İngiltere macerasının' şu ana kadar vergi mükelleflerine milyonlarca Sterlin'e mal olduğunu yazdı: