Aston Villa - Wigan Athletic maç önü

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Aston Villa, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Wigan Athletic takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Aston Villa 3. sırada bulunuyor, Wigan Athletic 3 puana sahip ve 5. sırada. Aston Villa, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wigan Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Aston Villa galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Wigan Athletic galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Aston Villa önceki hafta Wigan Athletic mücadelesinde 4-1 kazandı.

Wigan Athletic, Aston Villa karşılaşmaında 4-1 yenildi.

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