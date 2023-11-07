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        Haberler Gündem Güncel KONYA'DA VAHŞET | 9 gündür aranıyor: Kocası boğup uçuruma attı! - Öne çıkan haberler

        Tam vahşet! Kocası boğup uçurumdan attı! 9 gündür aranıyor

        Konya'da tam bir vahşet yaşandı. Kentte 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın kocası Tayfur Kılıç tarafında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının karısını boğduktan sonra uçurumdan attığını söylediği öğrenildi. Cani kocanın gösterdiği uçurumda ise ekiplerin 9 günden bu yana yaptığı aramada Bedriye Kılıç'ın cansız bedeniye henüz ulaşılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:40
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        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç´ı (35) boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç (35) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Tayfur Kılıç´ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç´ın cesedine henüz ulaşılamadı.

        Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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        Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç´ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir´e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

        KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMALAR SÜRÜYOR

        Tayfur Kılıç, eşi Bedriye Kılıç´ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi´ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç´a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç´ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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        #haberler
        #Konya
        #Bedriye Kılıç
        #Tayfur Kılıç
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