Tam vahşet! Kocası boğup uçurumdan attı! 9 gündür aranıyor Konya'da tam bir vahşet yaşandı. Kentte 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın kocası Tayfur Kılıç tarafında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının karısını boğduktan sonra uçurumdan attığını söylediği öğrenildi. Cani kocanın gösterdiği uçurumda ise ekiplerin 9 günden bu yana yaptığı aramada Bedriye Kılıç'ın cansız bedeniye henüz ulaşılamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL