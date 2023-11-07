1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada yaralanan baba Mehmet Yaşar'ın tedavisi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi
Siirt'in Kurtalan ilçesi Gözpınar köyü mevkiinde devrilen otomobilde çıkan yangında, anne Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar (15) hayatını kaybetti.
CENAZELER AİLEYE TESLİM EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre cenazeler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
ANNE VE 5 ÇOCUK YAN YANA DEFNEDİLDİ
Cenazeler, Batman'ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında gözyaşları içinde yan yana defnedildi.
BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan baba Mehmet Yaşar'ın tedavisi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
LPG'Lİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Mehmet Yaşar idaresindeki otomobil, dün Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmiş, LPG'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı.
Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.