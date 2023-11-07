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        Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ TUTUKLANDI | Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! - Son dakika haberleri

        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!

        İstanbul'da, 2 hafta önce sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen Y.C., Mersin'de yakalandı. Şüpheli, "hayvan hırsızlığı", "hayvana kötü muamele" ve "hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 07:41 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:03
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        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
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        İstanbul Bayrampaşa’da, 2 hafta önce kaybolan kedisini arayan Ayhan Dilaver, ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde kedinin bir kişi tarafından kaçırıldığını tespit etti.

        ŞİDDET UYGULAYIP SOKAĞA FIRLATTI

        AA ve İHA'da yer alan habere göre görüntüler ile emniyete giden Dilaver, şüpheliden şikayetçi oldu. Görüntülerde poşete konulup kaçırılan kedinin daha sonra sokağa fırlatıldığı yer aldı. Bu görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

        POLİS İNCELEME BAŞLATTI

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

        ŞÜPHELİ MERSİN'DE YAKALANDI

        Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin'de yakalandı.

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        TEKMELEYEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Polis ekipleri, Y.C’nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli, "hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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