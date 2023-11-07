Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
İstanbul'da, 2 hafta önce sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen Y.C., Mersin'de yakalandı. Şüpheli, "hayvan hırsızlığı", "hayvana kötü muamele" ve "hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı
İstanbul Bayrampaşa’da, 2 hafta önce kaybolan kedisini arayan Ayhan Dilaver, ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde kedinin bir kişi tarafından kaçırıldığını tespit etti.
ŞİDDET UYGULAYIP SOKAĞA FIRLATTI
AA ve İHA'da yer alan habere göre görüntüler ile emniyete giden Dilaver, şüpheliden şikayetçi oldu. Görüntülerde poşete konulup kaçırılan kedinin daha sonra sokağa fırlatıldığı yer aldı. Bu görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.
ŞÜPHELİ MERSİN'DE YAKALANDI
Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin'de yakalandı..png
TEKMELEYEREK ÖLDÜRMÜŞ
Polis ekipleri, Y.C’nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı..png
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, "hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.