66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonu kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada Mercek operasyonu hakkında bilgi verdi.

6️⃣6️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA;

📌5️⃣2️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌3️⃣5️⃣ Kurusıkı Tabanca,

📌1️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌5️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

📌7️⃣1️⃣5️⃣ Şüpheli Şahıs Gözaltına… pic.twitter.com/xCql0GVmFg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2023

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından; İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı.

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Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:

İstanbul'da 116 tabanca 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 149 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 33 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 25 tabanca ele geçirildi. 38 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Konya’da 25 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

Bursa’da 24 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mersin’de 24 tabanca ele geçirildi. 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te 23 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun’da 21 tabanca ele geçirildi. 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

YERLİKAYA: ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.