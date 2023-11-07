İlk maaşını almadan yeni iş aramak

Son yıllarda yapılan araştırmalar çalışan mobilitesinin tarihin en yüksek seviyelerinde olduğunu gösteriyor. İşsiz olanlar bir yana iş bulur bulmaz yeni iş arayanların sayısı da arttı. Kariyer.net’teki iş başvurularından toplanan verilere göre işe başlayanların yüzde 41’i ilk 30 gün içinde başka bir işe de başvuruyor. Bir yıl içinde işe başlamış olanların da yüzde 62’si iş başvurusu yapmaya devam ediyor. İşe Alım Süreçlerinin Geleceği Araştırmasında da küresel katılımcıların yüzde 42’sinin, Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 53’ünün aktif olarak iş aradıkları belirtiliyor. Araştırmaya göre aktif olarak iş aramayan fakat iyi bir iş teklifi gelirse değerlendireceğini belirtenlerin oranı ise küresel çapta yüzde 41, Türkiye’de yüzde 38 seviyelerinde bulunuyor.

REKLAM

Bu verileri yorumlayan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal; “Burada işverenlerin şunu hatırlaması gerekiyor; nasıl adaylar için deneme süresi varsa, artık işverenler için de bir deneme süresi var. Çalışanlar ilk aylarında işvereni değerlendiriyor, o şirkette bir kariyer yapmaya, zaman ve emek yatırımlarına değip değmeyeceğini; çalışma ortamını, iş-yaşam dengesini, çalışacakları kişileri tartıyorlar” diyor. Küresel çapta iş arama davranışlarının radikal biçimde değiştiğini ifade eden Uysal, iş arayanların yüzde 88’inin işe alım ve iş değişikliği sürecinde gücün artık işverende olmadığını düşündüğünü, gücün kendilerinde olduğuna inanan yeteneklerin iş değişikliği konusunda daha cesur davranabildiğini vurguluyor. Aktif iş arayanları iş değişikliğine yönlendiren sebeplerin en önemlileri şöyle sıralanıyor:

Daha ilgi çekici bir pozisyon veya daha yüksek kıdem arayışı

Mevcut işte terfi fırsatının olmaması

Mevcut işteki maaş ve sosyal haklardan memnuniyetsizlik

Farklı bir mesleği keşfetme isteği

Küresel araştırma şirketi Gallup’un son verilerine göre çalışan sadakati yıllık bazda küresel çapta yüzde 23, Türkiye’de yüzde 14, ABD’de yüzde 32, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 15, Avrupa’da yüzde 13 ve en iyi uygulamalara sahip, kısaca kurumsallaşmış şirketlerde ise yüzde 72 seviyesinde bulunuyor. Çalışan sadakati en yüksek ABD’de, Kanada’da, Güney Asya ülkelerinde bulunuyor. Bu bölgeleri eski Sovyetler Birliği ülkeleri, Latin Amerika takip ediyor. Çalışan sadakatinin en düşük olduğu yerler ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Türkiye ve Avrupa olarak göze çarpıyor.

Gelecekteki iş aramalarında sorun olabilir düşüncesiyle isminin açıklanmasını istemeyen 23 yaşındaki Yazılım Mühendisi, okurken iki firmada çalışmış ve mezun olduktan sonra girdiği ilk işten iki ayda istifa etmiş. İngilizce bilen genç mühendis, şirketin kendi işini icra edebileceğini vaat ettiğini ve 15 bin TL ücret verdiğini, bir ay sonra zam döneminde ücretinin 19 bin TL’ye çıktığını; ancak ne yaptığı işin ne de ücretin tatmin edici olmaması nedeniyle istifa ettiğini söylüyor. Ailesi ile yaşayan genç, tek başına yaşasa da istifa etmekten çekinmeyeceğini, yurt dışına gitmeye sıcak baktığını; çalışma şartları adil olan, kendisini geliştirebileceği, uygun ücretli bir iş arayışında olduğunu belirtiyor.

Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.