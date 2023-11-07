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        Haberler Dünya İsrailli bakanın 'nükleer silah' açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar

        İsrailli bakanın 'nükleer silah' açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:45
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        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
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        İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer silah kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

        Bu açıklamanın ardından Eliyahu'ya peş peşe tepkiler geldi. Eski Başbakan Yair Lapid Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulundu.

        Başbakanlık Basın Ofisi'nden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

        Tepki çeken sözlerin ardından aşırı sağcı Eliyahu ise geri adım attı. X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

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        ÜLKELERDEN TEPKİ

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Bu açıklamaların "İsrail'deki hükümet üyeleri arasında aşırıcılık ve barbarlığın nüfuzunu gösterdiğine" işaret edilen açıklamada, "İsrailli Bakan'ın derhal hükümetteki görevinden alınmaması ve yalnızca üyeliğinin dondurulmasıyla yetinilmesi, İsrail hükümetinin tüm insani, ahlaki, dini ve hukuki standart ve değerler konusundaki aymazlığının yüksekliğini yansıtıyor." denildi.

        Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrailli Bakan Eliyahu'nun sözlerini değerlendirdi. Deschauer, İsrailli Bakan tarafından ifade edilen "şiddet tehdidini elbette kınıyoruz" ifadesini kullanarak, "Bu tür ifadeler kabul edilmez." değerlendirmesinde bulundu.

        BM AÇIKLAMADAN KAÇINDI

        Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu yönündeki açıklamasını yorumlamaktan kaçındı.

        OHCHR Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, AA muhabirinin, "Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, Gazze'ye yönelik nükleer bomba kullanmanın olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Bu korkutucu açıklama ve seçenek hakkında ne söylemek istiyorsunuz?" sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

        Gomez, "Bu konuyla ilgili yorum yapmayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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