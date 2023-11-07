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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta başkanlığa 3 aday! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta başkanlığa 3 aday!

        Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi... 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede 2 ismin başkanlık için yarışması beklenirken 3. isim de çıkabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:43
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        Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler başkanlık seçimine çevrildi...

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        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Çebi'nin başkanlığa aday olmama kararını resmen açıklaması bekleniyor.

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        ADAYLAR NETLEŞİYOR

        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin kararının ardından başkan adayları da netleşmeye başladı.

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        Siyah-beyazlılarda mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ, adaylığını kısa süre içinde duyuracak.

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        Bilindiği üzere Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hasan Arat da haftalar önce adaylığını açıklamıştı.

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        SERDAL ADALI BEKLENİYOR

        Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın ardından Serdal Adalı'nın da adaylık için kararı bekleniyor.

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        Beşiktaş Kulübü'nün eski asbaşkanlarından Serdal Adalı yurt dışından dönerken kısa süre içinde adaylıkla ilgili kararını açıklayacak.

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        Öte yandan Hasan Arat, geçtiğimz günlerde günlerde yaptığı açıklamada Serdal Adalı ile birlikte çalışabileceklerini duyurmuştu.

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