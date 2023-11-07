Beşiktaş'ta başkanlığa 3 aday!
Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi... 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede 2 ismin başkanlık için yarışması beklenirken 3. isim de çıkabilir
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler başkanlık seçimine çevrildi...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Çebi'nin başkanlığa aday olmama kararını resmen açıklaması bekleniyor.
ADAYLAR NETLEŞİYOR
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin kararının ardından başkan adayları da netleşmeye başladı.
Siyah-beyazlılarda mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ, adaylığını kısa süre içinde duyuracak.
Bilindiği üzere Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hasan Arat da haftalar önce adaylığını açıklamıştı.
SERDAL ADALI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın ardından Serdal Adalı'nın da adaylık için kararı bekleniyor.