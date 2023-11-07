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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten son dakika operasyon: "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan etkisiz! - Güncel haberler

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:22
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        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlularından, "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        2004'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, 2004'te terör örgütü PKK'ya katıldığı ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan'ı takibe aldı.

        HAKURK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.

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