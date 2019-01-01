Fotoğraflar: Emre Acar

Ne yalan söyleyeyim burçlar ve astroloji haritaları benim çok anladığım konular değil fakat astrolog Öner Döşer’in siyaset ve ekonomi astrolojisi konusunda uzman olduğunu duyunca 2019’da Türkiye’yi neler beklediğini sormak istedim. Siyasi liderlerin astrolojik haritalarını tek tek incelemiş. Ekonomide daralmaya işaret ediyor, enflasyonun yükselişini Jüpiter ile Neptün arasındaki zorlu açıya bağlıyor. TSK’nın bu yıl güçleneceğini söylemesi ve dış politikaya dair tespitleri de oldukça ilginç. Tabii inanıp inanmamak takdirinize… Herkese mutlu ve huzurlu bir yıl dilerim…

2019 Türkiye için nasıl bir yıl olacak?

Genel olarak dünya için çok kolay bir yıl olmayacak. Aynı zorluklar Türkiye için de geçerli.

Türkiye astroloji haritasındaki daralma kendini en çok ikili ilişkilerde gösterecek. Zaten geçen yıldan beri diğer ülkelerle ikili ilişkilerimizde zorlanma vardı. Bunu hemen bu Ocak ayından itibaren daha da zorlanacağını görüyoruz. Türkiye astroloji haritasının Mars gezegeni ile açısında da zorlanma var. Mars askeri konuları bağlar. Dolayısıyla askeri konularla alakalı ilişkilerde zorlanma ve köşeli ilişkiler bekliyoruz. Hemen bu Ocak ayından itibaren Fırat’ın doğusuna operasyon yapılması güçlü görünüyor.

"2019’DA TSK GÜÇLENECEK, 12 OCAK-24 OCAK ARASI SINIR ÖTESİ OPERASYON OLABİLİR"

Peki operasyon zorlu olacak anlamında mı söylüyorsunuz bunu?

Hayır, bu dönem Türk Silahlı Kuvvetleri’ni de temsil eden astroloji haritasının altıncı hanesinde genişleme ve olumlu etki görünüyor. Yani 2019’da TSK güçlenecek. Aynı zamanda Balık burcu da özgürlüğünü temsil ediyor. Yani “Yapabilirim, genişleyebilirim, şimdi tam zamanı” diyecek. Dolayısıyla sınır ötesi askeri operasyonların hemen bu Ocak ayından itibaren devreye girmesi beklenebilir. Özellikle 12 Ocak-24 Ocak arası en çok dikkatimi çeken tarihler. Özetle bu yıl TSK için büyüme, güç kazanma ve genişleme gibi pozitif etkilerin yaşanacağı bir yıl olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN NASIL BİR YIL OLACAK?

İlginçmiş… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıldız haritasına baktınız mı?

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın astroloji haritasında güneş balık burcunda. Kendisi balık burcu, yükseleni Oğlak. Dolayısıyla Oğlak burcu için bahsettiğim tutulma Sayın Erdoğan için de etkili olacak. Harekete geçirici ve mesuliyet getirici bir yıl olacak. “Zaten bir yönetici olarak ne zaman sorumluluk almıyor ki” diyebilirsiniz ama bu dönemde daha fazla sorumluluk alma ve elini taşın altına koyma zamanı olacak.

"DİĞER ÜLKELERLE İKİLİ İLİŞKİLERDE ŞARTLARI FAZLA ZORLAMAMAKTA FAYDA VAR"

İçeride mi dışarıda mı?

Türkiye astroloji haritasını takip ettiğiniz zaman içeride mutlaka çözülmesi gereken birtakım durumlar var. Seçimlere zaten odaklanmak gerekecek. Ama diğer ülkelerle ikili ilişkilerde şartları fazla zorlamamakta fayda var. Geçen yıl ikili ilişkilerimizdeki bozulmalar da yine Oğlak burcundan geçişlere denk gelmişti. Bu yılda ikili ilişkilerdeki gerilimler doların yükselmesine neden olabilir.

Bu kulağa astrolojik bir yorumdan çok siyasi bir yorum gibi geliyor ama?

Tamamen astrolojik bir yorum. Türkiye astroloji haritasının yükselen burcu Yengeç. Dolayısıyla ikili ilişkiler hanesine Oğlak burcu denk geliyor. Diyelim bu bir ülke değil de bir şahıs ya da şirket haritası olsaydı, o zaman da “Başkalarıyla bire bir ilişkileri zorlama” diyecektim. Bu haritadaki gezegenlerin dağılımlarıyla alakalı. Türkiye astroloji haritasının 7. evi dediğimiz açık düşmanlıklar, diğer ülkelerle davalar, duruşmalar gibi konularda zorlanma görünüyor.

"KILIÇDAROĞLU BU YIL SAĞLIĞINA DİKKAT ETMELİ"

Peki ya diğer liderler? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun astroloji haritasına baktınız mı?

Kılıçdaroğlu’nun yükselenini bilmiyorum ama haritasında güneş yay burcunda. Yay burcu da bu sene genel olarak genişlemeci ve pozitif etkiler alacak. Ay burcu ise Yengeç. Duygusal anlamda biraz zorlanma olabilir. Sağlığına dikkat etmesi gereken bir zaman.

Kılıçdaroğlu’nu sağlık sorunları mı bekliyor bu yıl yani?

Evet, sağlığına dikkat etmesi iyi olur.

"MÜŞTEREK HAREKET ETMEK BAHÇELİ İÇİN AVANTAJLI OLACAK"

Ya MHP lideri Devlet Bahçeli?

Devlet Bahçeli’nin doğum tarihi 1 Ocak ama ben 1 Ocak olarak yazılan tarihlerde tereddüt ediyorum çünkü anne babalar nüfus cüzdanını çıkarmakta geç kalınca da 1 Ocak yazılabiliyor. Ama eğer bu tarihi doğru kabul edecek olursak bu yıl Sayın Bahçeli için tek başına değil müşterek hareket etmenin avantajlı olacağını görüyorum. Tek başına başarı zor, ittifak başarı getirecek.

Meral Akşener?

Sayın Akşener Yengeç burcu. Yengeç ve Oğlak karşıt burçlar. Bu kış Oğlak burcunda tutulma olacağı için Yengeç de sıkışıp zorlanacak. Bu yüzden yılın ilk yarısı çok rahat geçmeyebilir. Yılın ikinci yarısında kendini daha güçlü ifade edebilir.

Siyasi partilere tek tek baktığınızda ne görüyorsunuz?

Astrolojide kompozit ya da kombine haritalar dediğimiz haritalar vardır. Bu, iki kişinin ya da iki kurumun doğum haritalarının orta noktalarından bir harita türetmek ile elde edilir. Liderler, partiler ya da ülkeler için de yapılabilir. Dönemsel gezegen geçişlerini bunun üzerine yansıtıp “Bu ikilinin bu dönemdeki ilişkisi nasıl?” diye bakarız. Belediye seçimlerinin yapılacağı Mart ayı için AK Parti ve MHP’nin birleşik haritasına baktım ve olumlu etkiler gördüm. AK Parti astroloji haritası Aslan burcu. Bu da zaten Meclis’te neden bu kadar güçlü olduğunu açıklıyor. Çok doğru zamanda kurulmuş bir parti.

Siyasi partilerin burçlarını kuruluş tarihine göre mi belirliyorsunuz?

Evet, kuruluş günü ve deklarasyon saati ve dakikası. AK Parti için bunu tam olarak biliyoruz ama CHP’nin deklarasyon saatini bilmiyoruz.

"BİNALİ YILDIRIM VE MANSUR YAVAŞ’IN ASTROLOJİ HARİTALARINA BAKTIM"

“Yerel seçimlerde CHP’nin bazı belediyeler bazında çıkış yakalayacağını düşünebiliriz. Ankara yüksek ihtimal çünkü Mansur Yavaş’ın astroloji haritasına baktım. Mehmet Özhaseki ile kıyasladığımda, Yavaş öne çıkıyor. İstanbul’da ise bariz bir şekilde Binali Yıldırım öne çıkıyor. Binali Yıldırım Yay burcunda. Yay burcunda Kuzey Ay Düğümü var. Bu da genel olarak ilerleme, genişleme olarak ifade ediliyor.”

"JÜPİTER VE NEPTÜN ARASINDAKİ ZORLU AÇI ENFLASYONUN YÜKSELMESİNE İŞARET"

Bu yıl ekonomide neler bekliyor bizi?

6 Ocak’taki güneş tutulmasıyla beraber ekonomik anlamda dikkat çeken bir sürece giriyoruz.

Dikkat çeken derken kastınız nedir?

Gökyüzündeki gezegenlerin birbirlerine göre konumları bizim ekonomik tahminlerde bulunmamamızı sağlıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle enflasyonun artacağını gösteren Jüpiter ve Neptün arasındaki zorlu açı. Bu, yılın büyük çoğunluğunda geçerli olacak.

Enflasyonda bir yükseliş trendi olması ihtimali var. Buna paralel bir tahminde mi bulunuyorsunuz yoksa yıldızlar gerçekten 2019’da enflasyonun yükseleceğini mi gösteriyor?

Jüpiter ile Neptün arasındaki zorlu açılar enflasyonla alakalıdır. Bu yılın Ocak, Eylül ve Haziran aylarında bu açı 3 kez tekrarlayacak, dolayısıyla enflasyon yükselecek diyoruz.

Peki 2018 tahminlerinizde de bunu görmüş müydünüz?

Evet, yine Jüpiter gezegeninin açıları ve özellikle Ağustos ayındaki güneş tutulması Türkiye astroloji haritasının parayla ilgili alanlarını zorladı. Geçen yıl güneş tutulmasının ekonomik etkilerine dair uyarılarda bulunmuştum. Keza güneş tutulmasının tam bir gün öncesinde Cuma günü dolar aşırı yükseldi.

"İNŞAAT VE AĞIR SANAYİ ZORLANACAK, TURİZM VE İHRACAT ÇIKIŞA GEÇECEK"

“En zorlanacak alanlar inşaat sektörü, sigorta ve ağır sanayi. Çünkü bunlar Oğlak burcuna denk geliyor. Buna mukabil, yay burcunun denk düştüğü iş alanları çıkışta olacak. Turizm, dış ticaret, ihracat bu sene çok avantajlı olacak. Olanağı olan şirketlere ihracata yönelmelerini tavsiye edebiliriz. E-ticaret ve dijital alanda gelişme göreceğiz. Kripto paralar da tekrar yükselişe geçecek. Zorlanacak sektörlerden biri de bankacılık sektörü. Ekonomide daralma ve savaş riski 2019’un temel teması olacak.”

"2020’DE ABD’DE EKONOMİK KRİZ OLACAK"

2019’da ekonomi açısından dikkat edilmesi gereken günler var mı?

Satürn gezegeni astrolojide daralma, sıkışma, durgunluk, durağanlıkla bağlantılı. 6 Ocak’taki tutulma ve yine yıl içindeki tutulmalar ve 26 Aralık 2019’da gerçekleşecek tutulma bu resesyona işaret ediyor. Biz tarihsel döngülerle çalışıyoruz. Satürn’ün Oğlak burcundan geçişleri dünya genelinde ekonomik zorluklarla bağlantılıdır. Bu, ABD astroloji haritasında da olan bir şey. Bu yıl içinde onlar da bir daralma deneyimleyecekler ve 2020 ABD için hayli zor bir yıl olacak. Ekonomik kriz olabilir. Bu olabilirlik yüzde 100’de 100’e yakın. Bizim astrolojik ihtimallerimiz yüzde 50 değildir, o zaman “Olabilir de olmayabilir de” dersiniz ama öyle değil. 2019 ve 2020 ABD Başkanı Donald Trump’ın da çok zorlanacağı bir yıl olacak.

"TRUMP HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK, AŞK HAYATINDA DA ZORLANACAK"

Ne görünüyor Trump’ın astroloji haritasında?

Hakkında soruşturma başlatılacak. Buna özel hayatı dahil. Çünkü doğum haritasındaki Venüs gezegeninin karşısına Satürn ve Plüton geçiyor. Venüs, ilişkiler ve özel hayatla ilgilidir. Yani Trump’ın aşk hayatında da bir zorlanma olacak. Doğum haritasındaki Satürn gezegeninin karşısında da bu geçişler var. Bu da yönetme becerisiyle ilgili konular. Yani Donald Trump’ın bu Ocak ayının sonlarından itibaren zorlu bir sürece gireceğini, yaz aylarından sonrasını daha verimli geçireceğini, 2020 yılında ise en zorlu zamanlarıyla yüz yüze geleceğini söyleyebiliriz.

Dünyadaki diğer liderlerin astroloji haritalarında da ilginç şeyler var mı?

Tek tek bakmadım ama Çin astroloji haritasının bu yıl çok olumlu etkiler almaya başladığını, ABD astroloji haritasının ise bunun tam tersi zorlayıcı etkiler alacağını söyleyebiliriz. Zaten içinde bulunduğumuz döngü astrolojik olarak süper güç dengelerinin değişmesi döngüsü… Tabii bu ABD yok olacak anlamına gelmiyor ama Çin’in bariz bir geçişi söz konusu.

"1. DÜNYA SAVAŞI SATÜRN VE PLÜTON GEZEGENLERİNİN KAVUŞUMUYLA BAŞLADI, ŞU ANDA DA…"

Yakın vadede bir dünya savaşı riski var mı?

Dünya savaşı mı bilemem ama savaş çok ağzımızda olacak. 1. Dünya savaşı Satürn ve Plüton gezegenlerinin kavuşumuyla başladı. Şu anda da Satürn ve Plüton’un kavuşumuna doğru ilerliyoruz. Ortadoğu’da da büyük krizlerin olduğu dönemler de Satürn Plüton döngüleriyle alakalı. Bir diğeri, Uranüs’ün Boğa burcunda olduğu bir önceki döngü 1930 yıllarda yaşandı yani Büyük Depresyon… Şimdi de Uranüs Boğa burcundan geçiyor. Bir başka astrolojik bulgu da Güneş lekelerinde azalmanın olduğu dönemlerde borsada cansızlığın baş göstermesi. Heves, heyecan ve risk alma arzusu azalıyor. Şimdi de Güneş’in minimum fazı denilen bir faza giriyoruz. Yani piyasalarda heyecanın ve risk alma arzusunun düşeceği bir zaman dilimi. Bilim adamları da “Bir müddet güneş lekelerini göremeyebiliriz” diyor.

"BAŞAKŞEHİR’İN ASTROLOJİ HARİTASI ÇOK KUVVETLİ, FENERBAHÇE SIKIŞACAK"

2019’da futbol dünyasını ne bekliyor?

Fenerbahçe’den başlayayım çünkü durumu zor. Yaşananlar malum, takım neredeyse küme düşmeye doğru gidiyor. Ocak ayının 6’sındaki tutulma Fenerbahçe astroloji haritasını çok sıkıştırıyor. Tutulmanın denk düştüğü derece, Fenerbahçe haritasının Mars derecesine geliyor. Bu da hareket alanının daralması ya da spor müsabakalarında zorlanması anlamına geliyor. Özellikle Mayıs ayında bir değişim gerektiğini görüyorum. Yine bir şirket ya da kişi haritası olsaydı da “Burada bir revizyon yapın” derdim.

Başakşehir’in astroloji haritası çok kuvvetli görünüyor. Galatasaray da iyi görünüyor. Kıyaslayacak olursak, bir Başakşehir, iki Galatasaray, sonra Fenerbahçe diyebilirim. Beşiktaş’ın astroloji haritası fena değil ama ilk 3’e girmekte biraz zorlanabilir. Kasımpaşa da fena değil.

Siz hangi takımlısınız? Kendi takımınıza ayrıcalık mı yapıyorsunuz yoksa?

Hayır, ben Fenerbahçeliyim, ne görüyorsam onu söylüyorum. Astroloji yapıyorsak objektif olmak zorundayız.

"OĞLAK VE YENGEÇ İÇİN ZOR BİR YIL OLACAK"

Bu sene hangi burçlar için şanslı hangileri için zorlu geçecek?

Oğlaklar için kolay bir yıl diyemeyiz. Oğlak-Yengeç ekseni zorlanıyor. Buna mukabil ateş elementi burçları olan Yay, Koç ve Aslan’ın da daha genişlemeci etkiler aldığı bir zaman. Ama tabii doğum haritalarımızda birçok gezegen var, tüm haritayı görerek konuşmak lazım.

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