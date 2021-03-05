Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Asvel karşısına çıkıyor. Play-offlara kısa bir süre kala son 8'de yer almak isteyen temsilcimiz Fransa'da galibiyet arıyor. Peki Asvel Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ASVEL FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Fransa'da oynanacak Asvel Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

Üstünlük Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı beş maçın dördünü kazandı. EuroLeague 2020-21 sezonu 17. haftasında 30 Aralık 2020’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 81-59 kazandı.

Temsilcimizde Marko Guduric ve Jan Vesely 16’şar sayı üretti. Moustapha Fall ve Guershon Yabusele’den sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan ASVEL’de ise David Lighty 11, Norris Cole 10 sayı buldu.