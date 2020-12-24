Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İstanbul susuz kalacak mı?

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1776 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 465 bin 724'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 490'a yükseldi.

Başkent Bangkok, salgın riskinin en yüksek olduğu yerler arasında değerlendirilirken, burada 3 Ocak'a kadar eğitime ara verildi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1234 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 506 bin 102'ye çıktı.

Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 378'e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 495 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 322 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 71 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 425'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 135’e ulaştı, 7 bin 203 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, kent sakinlerine yetecek sayıda Kovid-19 aşısı temin edilmesinin garanti altına alındığını belirtti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, toplam 67 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 829'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 116 kişi iyileşti.