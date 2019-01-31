ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından en sık araştırılan başlıklardan biri olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF final sınav sonuçları açıklanmıştı. Sonuçlara ulaşan öğrenciler sırada ikinci dönem eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmek için yapması gereken kayıt yenileme işleminde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.

ATA AÖF İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2019

ATA AÖF ikinci dönem kayıt yenileme tarihi 28 Ocak -1 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Mazeretli ders kayıtları ise 4 Şubat-8 Şubat arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ATA AÖF bahar yarıyılı için; materyal ücretini yatırdıktan sonra Fakülte tarafından yapılmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise, ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kendileri yapacaktır. Öğrencilerimizin başarısız (FF olan) dersleri fakültemiz tarafından atanacaktır. Diğer dersler ise öğrencilerimizin kendileri tarafından seçilecektir. Ancak, ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/ yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.