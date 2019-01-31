- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından en sık araştırılan başlıklardan biri olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF final sınav sonuçları açıklanmıştı. Sonuçlara ulaşan öğrenciler sırada ikinci dönem eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmek için yapması gereken kayıt yenileme işleminde. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.
ATA AÖF İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2019
ATA AÖF ikinci dönem kayıt yenileme tarihi 28 Ocak -1 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Mazeretli ders kayıtları ise 4 Şubat-8 Şubat arasında gerçekleştirilecek.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
ATA AÖF bahar yarıyılı için; materyal ücretini yatırdıktan sonra Fakülte tarafından yapılmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise, ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kendileri yapacaktır. Öğrencilerimizin başarısız (FF olan) dersleri fakültemiz tarafından atanacaktır. Diğer dersler ise öğrencilerimizin kendileri tarafından seçilecektir. Ancak, ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/ yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.