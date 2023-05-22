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ATA İttifakı partileri: ATA İttifakı hangi partilerden oluşuyor?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini açıkladı. ATA İttifakı bileşenleri arasında yer alan Adalet Partisi ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Bu noktada, ATA İttifakı partileri araştırılmaya başlandı. Peki ATA İttifakı nedir, hangi partilerden oluşuyor? İşte detaylar...

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  • ATA İttifakı partileri: ATA İttifakı nedir, hangi partilerden oluşuyor?

    28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminleri için geri sayım başladı. ATA İttifakı bileşenleri ikinci turda kimi desteklediğini açıklarken, ATA İttifakı'nı oluşturan partiler seçmenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "ATA İttifakı nedir, hangi partilerden oluşuyor?" İşte ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler...
  • ATA İttifakı partileri: ATA İttifakı nedir, hangi partilerden oluşuyor?

    ATA İTTİFAKI HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?

    Ata İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.
  • ATA İttifakı partileri: ATA İttifakı nedir, hangi partilerden oluşuyor?

    ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ

    Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ

    Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu

    Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

    Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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