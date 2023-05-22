28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminleri için geri sayım başladı. ATA İttifakı bileşenleri ikinci turda kimi desteklediğini açıklarken, ATA İttifakı'nı oluşturan partiler seçmenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "ATA İttifakı nedir, hangi partilerden oluşuyor?" İşte ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler...