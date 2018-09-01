Atalanta - Cagliari maç önü

İtalya Serie A maçında Atalanta ile Cagliari, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. 4 puanlı Atalanta 4. sırada bulunuyor, Cagliari 1 puana sahip ve 16. sırada. Atalanta son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cagliari son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 149 kodlu maçı oynayanlar; Atalanta galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Cagliari galibiyet oranı 5.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atalanta önceki hafta Juventus mücadelesinde 2-0 yenildi.

Cagliari ise Lazio maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Atalanta, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Cagliari, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cagliari 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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