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"SÜREKLİ İLERİYE DOĞRU ADIM ATIYOR" "Sebastian Szymanski, birkaç yıldır sürekli ileriye doğru adım atıyor. Şu ana kadar ki kulüp seçimlerimiz çok iyiydi. Sebastian'ın özelliği yeteneklerine çok güçlü bir şekilde inanması ve rekabetten hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu."

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"10 NUMARA OYNATILDI VE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARDI"" "İlk olarak Dinamo Moskova'da. Savaştan öncesini düşünürsek, bu çok iyi bir transferdi. Sebastian güçlü bir transferdi. Daha ikinci sezonunda Dinamo Moskova'nın patronları, Sebastian'a çok büyük bir zam yaptılar. Daha sonra Feyenoord'a gitti. O dönemde Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık ve haklı çıktık. Sebastian, Hollanda şampiyonluğu kazandı ve bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Feyenoord'da 10 numara olarak oynatıldı ve çok iyi işler çıkardı."

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"F.BAHÇE ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTI" "Fenerbahçe, bu sezon çok iyi transferler yaptı. Tadic, Dzeko, Djiku, Becao, Fred... Bu sonuçlara da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Devasa bir seri. Türkiye şampiyonluğuna gidiyorlar ve Sebastian, harika bireysel istatistikler ekliyor. Daha da önemlisi, takım savunması için çok çalışıyor. Her teknik direktör, takımı için çok çalışan ve aynı zamanda gol ve asist yapan bir oyuncuyu her zaman takdir eder."

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