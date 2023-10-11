Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rehineler için devrede. Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor

İsrail ile Hamas arasındaki gerginlik de her geçen saat tansiyon artarken Türkiye'nin rehineler için Hamas'la müzakere süreci yönettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

HAMAS'IN ELİNDE KAÇ REHİNE VAR?

Tam rakam bilinmese de Hamas'ın elinde İsrail'den kaçırılan en az 150 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan kaçının sivil, kaçının asker olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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