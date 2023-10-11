Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!

10 Şurada Paylaş!









"TÜM TÜRKİYE MUTLU OLDU"

Dile pelesenk olmuş, 'Galatasaray'ın efendim 7.5 milyar TL borcu var', yarın gazetelerde manşetlere bakarsanız koca koca yazacaklar. Demotive etmek için bizi kullanacaklar. Geçen divanda biz anlatmadık mı? 7.5 milyar TL borcumuz var mı var. Ne zaman ödeyeceğiz? Kurduğumuz takımın 3-4 senelik varan bonservis, maaş ödemelerini yazarsanız bu rakam doğru. Doğru da bu takım ne yapıyor, ne yapıyor! Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu seneki projeksiyona göre 6.2 milyar TL hasılat yapacak. 4 sene ile çarpalım, diyelim ki başarılı gittik, aynı takımı kullandık, aynı assetleri kullandık. 4 ile çarpınca 24 milyar lira Galatasaray'a hasılat getirecek. Bunlar nedir, kombine satışlarıdır, kapalı gişe oynuyoruz. Kombine almak isteyenler bana geliyor, 'Başkan 1 kombine rica ediyorum' diyor. Loca kalmadı, yok. Kapalı gişe oynuyoruz. Niye? Bizleri gururlandıran bir takım var. Geçen hafta herkes mutlu olmadı mı arkadaşlar! Bütün Türkiye mutlu oldu.