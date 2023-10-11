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        Haberler Dünya Habertürk ekipleri sıcak bölgede: Canlı yayında Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi

        Habertürk ekipleri sıcak bölgede: Canlı yayında Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi

        İsrail-Hamas çatışması 5. gününde. Çatışmalarda İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü geçerken, Filistin'de can kaybı 1100'e yükseldi. Çatışmalar sürerken Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Aşkelon'dan son gelişmeleri aktardı. Canlı yayında bölgeye Hamas'ın roket saldırısı gerçekeşti. Demir Kubbe saldırıların ardından devreye girdi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:47
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        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
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        Hamas'ın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' sürüyor.

        Dün Hamas'tan yapılan açıklamada Aşkelon'dakilere "17'ye kadar bölgeden ayrılın, saldırı olacak" uyarısı yapıldı. Sürenin dolmasının ardından da Aşkelon bölgesine roketler atıldı. İsrail'den ise Gazze'ye hava saldırıları deniz çevresinde gün boyu devam etti.

        Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk Aşkelon'dan son durumu bildiriyor.

        İşte anbean bölgede yaşananlar...

        13.40 - Hamas'ın roketli saldırısının ardından Aşkelon'da siren sesleri çalmaya devam ediyor.

        13.30 - Canlı yayında bölgeye Hamas'ın roket saldırısı gerçekleşti. Demir Kubbe, saldırıların ardından devreye girdi.

        13.06 - Gazze sınır hattında olası kara harekatı için tanklar yığınak yapıyor.

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