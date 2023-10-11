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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi freni ve yükselen faiz bankaları etkiler mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi freni ve yükselen faiz bankaları etkiler mi?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Ekonomi politikasının değişmesinin ardından yükselen mevduat ve kredi faizlerinin banka karları üzerindeki etkisinin ele alındığı programda Uğuroğlu, hangi bankanın yeni döneme kolay uyum sağladığını açıklıyor. Uğuroğlu ayrıca borsada seçimin ardından başlayan yükseliş trendinin devam etmesini veya terse dönmesini sağlayacak gelişmelerin neler olabileceğine dair tahminlerini aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:02
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        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Ekonomi politikasının değişmesinin ardından yükselen mevduat ve kredi faizlerinin banka karları üzerindeki etkisinin ele alındığı programda Uğuroğlu, hangi bankanın yeni döneme kolay uyum sağladığını açıklıyor. Uğuroğlu yükselen enflasyonun bankaların tahvil stoğunu nasıl etkileyeceğini ve hangi bankanın enflasyona endeksli tahvil stoğu nedeniyle nasıl etkileneceğini değerlendiriyor. Yapılan onlarca düzenleme ile uzun süre baskılanan bankacılıkta bu sürecin sona ermiş olmasının bankacılığa etkilerini anlatan Uğuroğlu, faiz artırımlarının hangi yönleri ile bankaları etkilediğini ve kredilerin frenlenmesinin ve büyümenin sınırlanmasının bilançolara etkisini anlatıyor.

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        SINIRLANACAK BÜYÜME KİMİ ETKİLER?

        Uğuroğlu ayrıca borsada seçimin ardından başlayan yükseliş trendinin devam etmesini veya terse dönmesini sağlayacak gelişmelerin neler olabileceğine dair tahminlerini aktarıyor. Bundan sonraki süreçte borsayı olumlu ve olumsuz etkileyecek etmenlerin sıralandığı programda Uğuroğlu, global gelişmelerin yanı sıra içeride büyümenin sınırlanacak olmasının borsaya etkisinin ne olacağına dair görüşlerini aktarıyor.

        SANAYİ ŞİRKETLERİ NEDEN PORTFÖYE ALINDI?

        TEB Yatırım model portföyünün ele alındığı programda mevcut gelişmeler hangi sektörleri olumlu hangilerini olumsuz etkileyeceği masaya yatırılırken Uğuroğlu model portföylerinde bulunan bankaların yanı sıra Aselsan, Şişecam, Kardemir, Tofaş, Vestel Beyaz Eşya gibi üretici şirketlerin neden portföye alındığını açıklıyor. Ayrıca THY, BİM, Turkcell gibi şirketlerin önümüzdeki dönem olası kar potansiyelinin nerelerden kaynaklanabileceği de ifade ediliyor.

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