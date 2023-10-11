Kârlarda Arda Güler farkı Spor şirketleri Haziran-Ağustos 2023 dönemine ilişkin bilançolarını açıklarken Fenerbahçe başta Arda Güler olmak üzere futbolcu satış gelirlerindeki artışla 908.3 milyon lira kâr açıklayarak rakiplerinin çok üzerinde bir kâr elde etti. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesinin etkisiyle gelirlerini yüzde 505 artırdı. Buna karşılık Avrupa kupası gelirleri düşen Trabzonspor geçen yılın aynı dönemine göre gelirleri azalan tek spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın gelirleri artmasına rağmen kârdan zarara döndü

Halka açık spor şirketleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2023 Haziran-Ağustos dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe'nin gelirleri (hasılat) söz konusu dönemde 855 milyon 532 bin lira oldu. Şirketin gelirleri geçen yılın Haziran-Ağustos dönemine göre yüzde 96 yükseldi.

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KATLANDI

2023 Haziran Ağustos döneminde Fenerbahçe'nin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 908 milyon 339 bin liraya çıktı. Fenerbahçe'nin kârındaki artışta yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yüzde 188 yükselerek 1 milyar 178 milyon liraya ulaşması etkili oldu. Örneğin bir sanayi firmasında arsa/gayrimenkul satışı gibi ana faaliyet konusu dışındaki gelirler bu kalem altına yazılır. Spor şirketlerinde de futbolcu satışından elde edilen gelirler bu kalem altına yazılıyor.

Spor şirketlerinin Haziran-Ağustos dönemi kâr/zararları:

Net dönem kârı / zararı(2023 / milyon TL) Net dönem kârı /zararı(2022 / milyon TL) Değişim (%) Fenerbahçe 908,3 362,9 150 Galatasaray 98,9 11,7 742 Beşiktaş -183,3 28,7 - Trabzonspor -449,3 263,6 -

Dolayısıyla başta Arda Güler'in Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservisle transferi olmak üzere yapılan futbolcu satışları Fenerbahçe'nin dönem kârının yükselmesine önemli katkıda bulundu. Arda Güler'in transfer bedeline ilaveten, futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid tarafından,

Fenerbahçe'ye azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödenmesi yönünde anlaşmaya varılsa da bu bedel henüz ödenmediği için gelirlere yansımadı.

Sarı Kanaryalar futbol faaliyetlerinden Haziran-Ağustos döneminde 63 milyon 853 bin lira brüt zarar ederken, mağazacılık faaliyetlerinden 168 milyon 831 bin lira brüt kâr elde etti.

Spor şirketlerinin Haziran Ağustos dönemi gelirleri:

Şirket Gelirler ( 2023/milyon TL) Gelirler(2022/milyon TL) Değişim (%) Fenerbahçe 855,5 437,6 96 Galatasaray 1488 246,2 505 Beşiktaş 526,7 280,8 88 Trabzonspor 329,1 415,1 -21

GALATASARAY'IN GELİRLERİNİ ŞAMPİYONLAR LİGİ UÇURDU

2023 Haziran-Ağustos döneminde gelir ve kârında dikkat çekici bir oranda artış yaşanan bir diğer şirket ise Galatasaray oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray'ın gelirleri (hasılat) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 505 artarak 1 milyar 488 milyon liraya ulaştı. Şirketin dönem kârı da bu dönemde yüzde 742 artarak 98 milyon 899 bin liraya ulaştı.

Galatasaray'ın gelirlerindeki sert artışta Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanması etkili oldu. Aşağıda yer alan tabloda görüldüğü gibi şirketin UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Gelirleri' geçen yıl 15 milyon 224 milyon lira iken bu yıl 681 milyon 954 bin liraya yükseldi.

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Haziran-Ağustos döneminde Galatasaray'ın gelirleri:

BEŞİKTAŞ ZARAR AÇIKLADI

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray transfer ve Avrupa kupası gelirlerinin katkısıyla kâr açıklarken Beşiktaş 2023 Haziran ve Ağustos döneminde 183 milyon 273 bin lira zarar etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 28 milyon 781 bin lira kâr açıklamıştı.

Beşiktaş'ın gelirleri (hasılat) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 526 milyon 751 bin liraya ulaşsa da bu artış kâr etmesine yetmedi. Firmanın net esas faaliyet giderlerinin 24 milyon 49 bin liradan 183 milyon 485 bin liraya yükselmesi bu gelişmeye katkı sundu.

TRABZON'UN GELİRLERİ DÜŞTÜ

Haziran-Ağustos 2023 döneminde gelirleri tek düşen spor şirketi Trabzon spor oldu. Söz konusu dönemde Trabzonspor'un gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düşerek 329 milyon 124 bin liraya geriledi. Trabzonspor geçen yıl Haziran-Ağustos döneminde 263 milyon 572 bin lira kâr ederken, bu yılın aynı döneminde 449 milyon 272 bin lira zarar açıkladı.

Trabzonspor'un gelir dağılımı:

Trabzonspor'un gelirlerinin düşmesine geçen yıl 206 milyon 395 bin lira olan UEFA Avrupa Ligi gelirlerinin bu yıl 6 milyon 738 bin liraya düşmesi sebep oldu.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ

Bilançoların açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisselerinde sabah saatlerinde yüzde 5 yükseliş yaşandı. Galatasaray hisseleri yüzde 1.2 değer kazanırken, Beşiktaş yüzde 3.3, Trabzonspor ise yüzde 0.8 yükseldi.